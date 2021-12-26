За сутки в Коми скончались 10 больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 26 декабря, в Коми зафиксировали 191 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Всего в Коми зафиксировали 96 395 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 134 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 80 355 человек. За последние сутки в Коми скончались 10 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в республике зафиксировали 2572 смертельных случая среди пациентов с таким диагнозом.
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