Названы причины смертельного ДТП с КамАЗом и трактором в Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Государственной инспекции труда в Коми назвали причины смертельного ДТП с КамАЗом и трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 8 сентября в Сыктывдинском районе Коми столкнулись КамАз и трактор. Авария произошла на 758 км автодороги «Вятка». 49-летний водитель большегруза не справился с управлением и выехал на обочину, где стоял припаркованный трактор, на который он наехал. При столкновении сильно пострадал 30-летний машинист, садящийся в это время в салон трактора. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины проникающий перелом свода черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибы головы и лица, а также травматический шок второй и третьей степеней. В тяжелом состоянии тракториста эвакуировали в ближайшую больницу. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело. Позднее пострадавший скончался в больнице.

Комиссия по расследованию установила нарушение норм по охране труда. В инспекции пояснили, что работодатель не организовал обучение и проверку знаний требований охраны труда работника. Кроме того, сотрудник не проходил медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Работодатель также не обеспечил функционирование системы управления охраной труда и не организовал процедуру управления профессиональными рисками. По этим фактам приняты меры инспекторского реагирования. Работодателю выдали предписание об устранении нарушений, причин и условий, из-за которых произошло ДТП. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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