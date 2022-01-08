В Коми ожидается снегопад с сильным ветром

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В Коми в субботу, 8 января, прогнозируется снегопад и сильный ветер. По данным региональных синоптиков, последняя суббота перед рабочими днями преподнесет жителям республики пару неприятных сюрпризов,

- В Коми ночью местами ожидается умеренный снег. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 13 м/с, - говорят метеорологи.

За окном у жителей южных районов будет -12...-17 градусов, в центре Коми и севере будет холоднее на несколько градусов: столбик термометра опустится до -14...-19, при прояснении ожидается температура до -20...-25 градусов.

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