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Здоровье8 января 2022 8:51

В Коми зафиксирован минимальный суточный прирост инфицированных ковидом за долгое время

Ни один пациент не умер от коронавируса за минувшие сутки
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми озвучили новые данные, отражающие эпидситуация с ковидом. Согласно обновленным цифрам, в республике зарегистрировано 98 206 случаев заражения коронавирусом, 77 из них произошли за минувшие сутки.

Отмечается, что 83 777 фактов заболевания завершились выздоровлением пациентов. За последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 12 человек.

За все время пандемии официально подтверждено 2 657 летальных исходов. Новых случаев смерти зарегистрировано не было.

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