В Коми зафиксирован минимальный суточный прирост инфицированных ковидом за долгое время

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В Коми озвучили новые данные, отражающие эпидситуация с ковидом. Согласно обновленным цифрам, в республике зарегистрировано 98 206 случаев заражения коронавирусом, 77 из них произошли за минувшие сутки.

Отмечается, что 83 777 фактов заболевания завершились выздоровлением пациентов. За последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 12 человек.

За все время пандемии официально подтверждено 2 657 летальных исходов. Новых случаев смерти зарегистрировано не было.

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