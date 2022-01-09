Конец новогодних каникул в Коми ознаменуется снегом и похолоданием

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Последний день длинных каникул принесет жителям Коми похолодание и осадки. Об этом сообщают республиканские синоптики.

По их словам, 9 января ожидается облачная погода со снегопадом. Температура воздуха за окном днем не будет выше -10 градусов, ночью столбик термометра покажет -15...-20 градусов. Однако метеорологи ожидают резкого похолодания.

- Температура ночью -15...-20, при прояснении -23...-28, днем -10...-15, местами -16...-21, - уточнили данные синоптики.

Также специалисты предупреждают жителей Коми о сильном ветре, порывы которого будут достигать 14 м/с.

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