Пенсионеры из Коми участвуют в кастинге проекта НТВ «Ты-супер! 60+»

Хор «Северные зори» принимает участие в кастинге проекта «Ты-супер! 60+» телеканала НТВ. Фото предоставлено Екатериной Голод.

Хор «Северные зори» под руководством Ирины Стратичук из Микуня принимает участие в кастинге проекта «Ты-супер! 60+» телеканала НТВ.

Солисты хора Любовь Кузнецова, Екатерина Голод и Вячеслав Кузнецов – волонтеры Центра социальной защиты Усть-Вымского района – уже смогли покорить сердца жителей своего района, они-то и решили – артисты должны показать себя на федеральном уровне!

– Заявку от нас отправил Центр соцпомощи, так как в конкурсе должны участвовать дуэты, поэтому от «Северных зорь» Любовь Кузнецова исполнит песню со своим супругом Вячеславов, ещё одну исполнит со мной, – рассказала Екатерина Голод, солистка хора. – Кстати, костюмы для выступлений мы шьём сами.

Центр соцзащиты Усть-Вымского района опубликовал на стене сообщества видеопрезентацию участников с их «визитными карточками» и фрагментами выступлений. Держим кулачки за наших замечательных активистов, лайкаем и желаем им только победы!

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