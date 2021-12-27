В Коми пообещали резкие порывы ветра до 17 м/с

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Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Коми сегодня, 27 декабря. По информации метеорологов, в республике ожидаются резкие порывы ветра и небольшой снег, в то же время температура воздуха опустится не сильно.

В ЦГМС сообщили, что в регионе скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, в Воркутинском районе ночью порывы достигнут 15-17 м/с. Температура днем в течение дня будет от -13 до -18, при прояснении может опустится до -18...-23°С.

В Сыктывкаре также пообещали переменную облачность и небольшой снег. Ветер будет южный со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура ночью и днем -15...-17°С.

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