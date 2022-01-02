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Здоровье2 января 2022 8:53

В Коми за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

Всего жертвами ковида стали более 2,6 тысяч человек
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за последние сутки выявлен 161 случай заражения коронавирусом, что является минимальным значением за последнее время. Такие данные на 2 января предоставил федеральный оперштаб. Всего за период пандемии было зарегистрировано 97 623 подтвержденных случая ковида. Из них по выздоровлению было выписано 83 188 пациентов, в том числе за сутки - 18. Полностью прошли процедуру вакцинации 371 868 человек. Список жертв коронавируса за сутки не увеличился ни на одного человека. Всего в Коми за время пандемии скончались от заболевания 2 638 человек.

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