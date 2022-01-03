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Здоровье3 января 2022 8:35

В Коми число зараженных коронавирусом увеличилось на 140 человек

Заболеваемость ковидом в республике стремительно падает
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти, но не так стремительно, число зараженных коронавирусом. По данным на 3 января, в республике зарегистрировано 97 763 человека, у которых был диагностирован COVID-19. Суточный прирост составил 140 случаев.

За все время пандемии болезнь побороли 83 274 пациента, 86 - за минувшие сутки.

Показатель смертности после прошлого нулевого значения незначительно вырос: за последние 24 часа на больничной койке скончался один человек. За весь период эпидемии жертвами ковида стали 2 639 пациентов.

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