В Коми число зараженных коронавирусом увеличилось на 140 человек

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В Коми продолжает расти, но не так стремительно, число зараженных коронавирусом. По данным на 3 января, в республике зарегистрировано 97 763 человека, у которых был диагностирован COVID-19. Суточный прирост составил 140 случаев.

За все время пандемии болезнь побороли 83 274 пациента, 86 - за минувшие сутки.

Показатель смертности после прошлого нулевого значения незначительно вырос: за последние 24 часа на больничной койке скончался один человек. За весь период эпидемии жертвами ковида стали 2 639 пациентов.

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