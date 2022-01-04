Во вторник в Коми до -32 градусов

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Во вторник, 4 января, в Коми будет облачно с прояснениями, минимальная температура воздуха составит -32 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми временами ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный ветер, в юго-западных районах западный со скоростью 4-9 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью и днем составит -24…-19, а при прояснении похолодает до -32.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Временами в столице Коми ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха составит -24…-22 градуса.

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