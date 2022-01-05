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Общество5 января 2022 5:00

В среду в Коми похолодает до -40 градусов

В республике местами ожидается небольшой снег
Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В среду, 5 января, в Коми ожидается переменная облачность, минимальная температура воздуха достигнет -40 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Ночью в западных районах преимущественно без осадков, в восточных районах ожидается небольшой снег. Днем осадков в основном не предвидится, а на крайнем северо-востоке пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. На крайнем северо-востоке ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура ночью и днем составит -31…-26 градусов, а при прояснении похолодает до -40.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -33...-31 градусов. Днем в столице Коми потеплеет до -29...-27 градусов.

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