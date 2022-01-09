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Здоровье9 января 2022 8:53

Второй день подряд в Коми показатель смертности от ковида остается неизменным

За сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавируса
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми общее число зарегистрированных случаев коронавируса медленно приближается к 100-тысячной отметке. Оперштаб России сообщил обновленные данные по заболеваемости Covid-19 на территории республики. По данным на 9 января, в регионе за сутки было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество всех зафиксированных с начала пандемии случаев составило 98 282 факта. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечился 83 971 пациент, в том числе 194 – за сутки. Также за последние сутки не скончалась ни один человек, за весь период болезнь унесла жизни 2 657 пациентов.

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