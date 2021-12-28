Жителей Коми поджидает похолодание до -30°С днем

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В Коми 28 декабря ожидается похолодание, сообщили синоптики регионального ЦГМС. По информации метеорологов, температура воздуха опустится до -30°С.

В республике обещают облачную погоду с прояснениями, ожидается также небольшой снег и умеренный ветер. Его скорость будет достигать 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -16...-21, при прояснении градусник может показать -25...-30°С.

В Сыктывкаре 28 декабря пройдет небольшой снег, ветер будет юго-западный также со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью -23...-25, днем -17...-19°С.

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