За сутки в Коми скончался один пациент с коронавирусом

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По состоянию на четверг, 6 января, в Коми зафиксировали 83 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 98 048 случаев заболевания этой инфекций. За сутки выздоровели 102 человека. За все время из больниц выписали 83 671 пациента. За последние сутки в Коми скончался один человек, у которого диагностировали коронавирус. За весь период пандемии зафиксировали 2 647 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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