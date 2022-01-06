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В настоящее время уровень коллективного иммунитета в Коми составляет 66,38%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Неделей назад коллективный иммунитет в Коми составлял 65,4%. Это выше общероссийского показателя, который в настоящее время оценивается в 62,6%. По состоянию на четверг, 6 января, первым компонентом привились 393 979 жителей Коми. Полностью прошли вакцинацию 374 049 человек.

В России имеется пять критериев региона, свободного от коронавируса. Это заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1, а также загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. На сегодняшний день Коми соответствует только одному критерию. Охват тестированием в республике соответствует требованиям.

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