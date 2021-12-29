Жителей Коми ждет порывистый ветер и морозы днем до -25°С

Фото: архив КП

В республике Коми сегодня, 29 декабря, ожидается облачная погода и небольшой снег. Синоптики ЦГМС также сообщили, что в регионе пообещали резкие порывы ветра и понижение температуры.

По информации ведомства, ветер будет южный со скоростью от 5 до 10 м/с, днем порывы на крайнем севере достигнут до 14 м/с. Температура воздуха составит днем -20...-25, местами -14...-19°С.

В Сыктывкаре также будет облачно и небольшой снег. Ветер будет от 4 до 9 м/с. Температура ночью днем опустится до -15...-17°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Коми поджидает похолодание до -30°С днем (подробнее)