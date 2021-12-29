В Коми более 20 пациентов с коронавирусом умерли за минувшие сутки

Фото: архив "КП"

В Коми последние недели наблюдается постепенное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено всего 178 новых случая.

За весь период пандемии, по данным на 29 декабря, в Коми зафиксировано 96 946 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб России. Также за это время было выписано с выздоровлением 81 285 человек, в том числе за сутки – 476.

Увеличилось и число умерших от COVID-19. За сутки официально подтвержден 21 летальный исход. Всего скончались с начала пандемии 2 612 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре умерла председатель Союза писателей Коми Елена Козлова (подробности)