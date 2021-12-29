Как изменились цифровые привычки жителей Коми

Фото предоставлено компанией МегаФон

В 2021 году в Республике Коми мужчины захватили лидерство в глобальной сети. Единственный день, когда они позволяют себе снизить активность - понедельник. О таком поведении при использовании интернета и в целом о мобильных предпочтениях, рассказали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных.

Почти на 30% увеличился трафик в сети четвертого поколения (4G), а количество активных пользователей выросло на 21%, причем наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре и Воркуте. Среди сельских территорий по интернет-активности лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский районы. Каждый онлайн-рекордсмен на этих территориях скачивает порядка 20-22 Гигабайт ежедневно. Такого объема трафика хватит, чтобы посмотреть все фильмы новогодней киноэпопеи «Ёлки».

Жители Коми активно осваивают платформу коротких видео TikTok. Объем мобильного интернета, который использовали для просмотра роликов, увеличился в 3,3 раза в сравнении с прошлым годом. Но по-прежнему любимой социальной сетью жителей региона остается ВКонтакте.