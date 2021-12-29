Жертвы пожара в Коми остались без газа и воды перед Новым годом

Фото: с личной страницы Евгении Игнатьевской

Жильцы уцелевшей половины дома на Маркова 27, где в ночь с 26 на 27 декабря случился пожар, проживают без воды и газа. Вода течёт тоненькой струйкой, а газ пока подключить возможности нет - во время пожара взорвалась труба в 1-м подъезде.

Евгения Игнатьевская выложила пост - крик о помощи и призыв к общественной огласке. Она сообщила, что во время пожара людей с первого подъезда - очага возгорания - поместили в автобус. Люди были нетрезвыми. Их выносили с помещения, так как они угорели, людей со второго подъезда даже не пригласили погреться. Они так и стояли на улице ночью, пока тушили огонь.

- Люди хотят встретить Новый год в своей квартире, там прописаны моя дочь и 9- летняя внучка, собственница комнаты. На сегодняшний момент по этому дому тишина. Администрация молчит. В ночь пожара приехал сотрудник администрации, предложил временное жилье - общежитие в Максакове, к слову, этот фонд же тоже нерезиновый, - сетует женщина.

Жильцы погоревшего дома не обращаются за материальной помощью, а просят поддержку общественности и дельный совет: кто сможет помочь встретить праздник в стенах своей квартиры со всеми удобствами? Неужели придётся переезжать в Максаковку?

- Новый Год на дворе, людям некуда идти, разве что в Максаковку в предложенный манёвренный фонд, но все же понимают, это конец. Поверьте, на Маркова 27 живут не только аморальные элементы, поджигающие по пьяни свое жилье, там живут еще и обычные люди - семьи с детьми. Они хотят нормальное своё жилье, а не временное, они хотят мыться, греть еду, - возмущена Евгения Игнатьевская.

В жилищном комитете в ходе телефонного разговора ответили "Обращайтесь за временным жильём в администрацию". На вопросы, а что будет с той частью дома, которая сгорела, ответили: её разберут, отремонтируют.

Управляющая компания "Альянс спец сервис" домочадцам развела руками, мол, все вопросы не к ним.

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