Уйба поздравил жителей Коми с Новым годом и Рождеством

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба поздравил жителей республики с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Соответствующее видеообращение появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

– С этим сказочным праздником в нашу жизнь приходят новые надежды, новые планы и новые идеи, – отметил Уйба.

Глава Коми выразил надежду на то, что следующий год будет «лучше и добрее». По его словам, 2022 год регион встречает с большими перспективами, которые связаны с перезагрузкой экономики. Уйба подчеркнул, что республика должна стать привлекательной и комфортной для работы и жизни. Он пожелал жителям счастья, удачи, гармонии, исполнения желаний, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

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