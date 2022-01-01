В первый день 2022 года в Коми до -24 градусов

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В субботу, 1 января, в Коми ожидается снег, минимальная температура воздуха составит -24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, ожидается снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -16...-11 градусов, днем -11...-6. На крайнем северо-востоке будет холоднее. Ночью температура воздуха составит -24…-19 градусов, а днем воздух прогреется до -21…-16 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. В столице Коми ожидается небольшой, днем умеренный снег. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -13...-11 градусов. Днем в городе потеплеет до -9...-7 градусов.

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