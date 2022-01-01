За сутки в Коми скончались шесть больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 1 января, в Коми зафиксировали 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 97 462 случая заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 362 человека. За все время из больниц выписали 83 170 пациентов. За последние сутки в Коми скончались шестеро больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2638 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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