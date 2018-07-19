Выкрутился: воркутинец вместо алиментов подарил дочери квартиру

19 Июль 10:38 2018-07-19T14:30:03+03:00

Он должен был своему ребенку более 400 тысяч рублей

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Внезапно пробудившаяся родительская любовь и боязнь привлечения к административной ответственности заставили жителя Воркуты подарить дочери квартиру. Папаша задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей.

Воркутинец должен был выплачивать алименты, отдавая четверть своей зарплаты на содержание несовершеннолетней дочери. Но мужчина своих обязательств не исполнял. Тогда за него взялись местные приставы.

Они выяснили, что за должником зарегистрирована квартира в Воркуте. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Кроме того, злостному неплательщику грозила административная ответственность. В итоге, мужчина все-таки нашел выход: подарил дочери квартиру. По этой причине исполнительный документ был отозван.

Об этом "КП в Коми" сообщила региональная прокуратура.