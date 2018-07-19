2018-07-19T14:20:18+03:00
Общество

350 смесей для кальяна и бутылку виски изъяли в сыктывкарском магазине

Мировой судья также назначил штраф
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
По решению судьи изъяли более 300 пачек кальяной смесиПо решению судьи изъяли более 300 пачек кальяной смеси
Изменить размер текста:

Из сыктывкарского магазина «Боярыня» изъяли 350 пачек курительных смесей для кальяна весом 50 грамм и бутылку виски «Black Label» с акцизной маркой, изготовленной не производством ФГУП «Госзнак». В случае со смесями причиной конфискации стало отсутствие маркировки (акциза) и информации о вреде курения. Кроме того, предприниматель, которому принадлежит магазин, заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за продажу неправильно маркированной продукции. Её обнаружили во время рейда ещё в марте этого года, но судебное решение было вынесено только сейчас. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора РК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны