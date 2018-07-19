350 смесей для кальяна и бутылку виски изъяли в сыктывкарском магазине

19 Июль 11:26 2018-07-19T14:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Из сыктывкарского магазина «Боярыня» изъяли 350 пачек курительных смесей для кальяна весом 50 грамм и бутылку виски «Black Label» с акцизной маркой, изготовленной не производством ФГУП «Госзнак». В случае со смесями причиной конфискации стало отсутствие маркировки (акциза) и информации о вреде курения. Кроме того, предприниматель, которому принадлежит магазин, заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за продажу неправильно маркированной продукции. Её обнаружили во время рейда ещё в марте этого года, но судебное решение было вынесено только сейчас. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора РК.