2018-07-19T13:26:40+03:00
Происшествия

Около Вуктыла нашли труп молодой утопленницы

Её пока не могут опознать
Дарья ЮДИНА
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В Вуктыле к берегу прибило труп девушкиВ Вуктыле к берегу прибило труп девушки
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Вчера около шести вечера к берегу возле устья реки Большая Сою прибило труп неизвестной девушки. Об этом сообщает «ВТК-24».

По предварительным данным причиной смерти стало утопление. Приметы женщины: на вид около 15-20 лет, ростом примерно 150-160 см, среднего телосложения, волосы тёмные короткие. Одета в шорты темно-серого или чёрного цвета, трусы белого цвета, майка – серая. На внешней стороне щиколотки правой ноги имеется цветная татуировка или рисунок в виде красных треугольников и сине-зелёных полукругов.

ОМВД России по городу Вуктылу просит всех, обладающих какой-либо информацией об обнаруженной женщине сообщить по телефону: 02.

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