На выходных в Коми температура будет выше нормы

20 Июль 10:46 2018-07-20T10:46:38+03:00

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В республике погода на этих выходных будет такой же, как и в будни — жаркой и сухой. Скандинавский антициклон выгнал циклон с его дождями и грозами, поэтому осадки, если и будут, то очень небольшими.

Температура будет выше нормы на 4…6 градусов. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 12…17С, а днем — в районе 24…29С. Такой температурный фон будет наблюдаться на юго-востоке и западе. В северных районах местами температура может «допрыгнуть» до 31С. Такой прогноз дает Коми ЦГМС.

Жаркая и сухая погода провоцирует появление лесных пожаров. Поэтому синоптики просят граждан быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесу