Интинец украл сигареты на сумму в 3,7 миллиона рублей, чтобы делать ставки на спорт

20 Июль 11:43 2018-07-20T11:43:44+03:00

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Городской суд рассмотрел дело, возбужденное в отношении интинского кладовщика. Его признали виновным в присвоении вверенного имущества, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми

Суд установил, что с января прошлого года по февраль этого года интинец, работавший кладовщиком у предпринимателя, украл со склада сигарет на сумму в 3, 7 миллиона рублей. Во время расследования он рассказал, что увлекается букмекерскими ставками в Интернете. Для их оплаты нужны были деньги, поэтому он пошел на преступление.

До направления дела в суд кладовщик вернул работодателю ущерба 221 тысячу рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.