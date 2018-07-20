За полгода в Коми животные покусали почти полторы тысячи человек

20 Июль 11:56 2018-07-20T11:56:11+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Республике Коми сообщает, что за последние полгода в больницы с жалобами на укусы животных обратилось 1406 человек. В прошлом году это число было меньше: за аналогичный период 2017 года были покусаны 1316 человек.

При этом, по большей части, люди страдают от укусов не диких животных (в этом году было зарегистрировано 17 случаев, в прошлом — 25 случаев). Большая часть жалоб — дело зубов домашних животных (98,8 процентов случаев). Случаев бешенства пока зарегистрировано не было.

Сотрудники Роспотребндзора напоминают, что активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей. Поэтому, если вас покусало дикое или домашнее животное, необходимо сразу обратиться в больницу.