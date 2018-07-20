2018-07-20T12:24:51+03:00
Происшествия

На 18-летнего парня, сбившего 5-летнего ребенка в Визинге, завели уголовное дело

Мальчик скончался в больнице
Дарья ЮДИНА
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Ребенок не выжилРебенок не выжил
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На 18-летнего водителя, сбившего 5-летнего ребенка во дворе одного из домов в Визинге, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Напомним, что авария со смертельным исходом произошла в прошлую пятницу, 13 июля. Молодой водитель, пытаясь припарковаться, двигался задним ходом и сбил пятилетнего мальчика. Ребенок скончался от полученных травм в больнице через несколько часов после ДТП.

Парня обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека. Обстоятельств трагедии расследуются, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

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