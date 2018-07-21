2018-07-21T10:07:06+03:00
Общество

Южная температура на севере: на следующей неделе в Коми будет жарко

Продолжит действовать антициклон
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми могут загорать и купаться вволю: на следующей неделе будет жаркоЖители Коми могут загорать и купаться вволю: на следующей неделе будет жарко
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На следующей неделе Коми снова ждет жаркая и сухая погода. Большая часть республики останется под влиянием антициклона. Днем температура будет достигать отметки в 30С, в некоторых местах — 32С. Ночи тоже будут по-летнему теплыми: синоптики прогнозируют 15…20С.

В конце рабочей недели вероятны короткие дожди с грозами по западной и северной окраинам региона.

Такая погода может стать причиной большого количества лесных пожаров: вероятность возгорания чрезвычайно высока.

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