Южная температура на севере: на следующей неделе в Коми будет жарко

21 Июль 10:07 2018-07-21T10:07:06+03:00

Жители Коми могут загорать и купаться вволю: на следующей неделе будет жарко

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На следующей неделе Коми снова ждет жаркая и сухая погода. Большая часть республики останется под влиянием антициклона. Днем температура будет достигать отметки в 30С, в некоторых местах — 32С. Ночи тоже будут по-летнему теплыми: синоптики прогнозируют 15…20С.

В конце рабочей недели вероятны короткие дожди с грозами по западной и северной окраинам региона.

Такая погода может стать причиной большого количества лесных пожаров: вероятность возгорания чрезвычайно высока.