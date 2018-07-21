Преданный друг: в Воркуте рядом с утопленником сидела собака

21 Июль 11:42 2018-07-21T11:42:44+03:00

Под ж\д мостом рядом с Воркутой нашли утопленника

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Вчера, около между 18 и 19 часами между поселком Северным и ТЭЦ-2 под железнодорожным мостом нашли тело мужчины. Об этом сообщает «Воркута – не мёд».

Утопленника прибило к берегу реки. Рядом с телом сидела собака. Очевидцы предполагает, что её хозяин утонул во время купания.

Информация о личности погибшего пока уточняется.