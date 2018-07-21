2018-07-21T11:42:44+03:00
Происшествия

Преданный друг: в Воркуте рядом с утопленником сидела собака

Тело мужчины прибило к берегу реки под ж/д мостом
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Под ж\д мостом рядом с Воркутой нашли утопленникаПод ж\д мостом рядом с Воркутой нашли утопленника
Изменить размер текста:

Вчера, около между 18 и 19 часами между поселком Северным и ТЭЦ-2 под железнодорожным мостом нашли тело мужчины. Об этом сообщает «Воркута – не мёд».

Утопленника прибило к берегу реки. Рядом с телом сидела собака. Очевидцы предполагает, что её хозяин утонул во время купания.

Информация о личности погибшего пока уточняется.

В Воркуте в реке обнаружили труп мужчины.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны