Преданный друг: в Воркуте рядом с утопленником сидела собака
Тело мужчины прибило к берегу реки под ж/д мостом
Под ж\д мостом рядом с Воркутой нашли утопленника
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Вчера, около между 18 и 19 часами между поселком Северным и ТЭЦ-2 под железнодорожным мостом нашли тело мужчины. Об этом сообщает «Воркута – не мёд».
Утопленника прибило к берегу реки. Рядом с телом сидела собака. Очевидцы предполагает, что её хозяин утонул во время купания.
Информация о личности погибшего пока уточняется.
В Воркуте в реке обнаружили труп мужчины.