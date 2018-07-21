В Корткеросском районе выбрали лучших косарей
Сегодня в селе Нившере Корткеросского района прошел конкурс «Звени, коса!». Роль косаря на себя примерил заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов.
Было несколько номинаций. Свое владение косой-горбушей и косой-литовкой показали отдельно мужчины и женщины. После вышли команды.
Соревнование посетил Вячеслав Попов. Фото пресс-службы Миннаца РК
Вячеслав Попов также орудовал косой-горбушей.
— Убежден, что сегодняшнее мероприятие высветит новые грани национальных талантов, покажет богатство народных обрядов и обычаев. Можно смело сказать, что данный конкурс уже вошел в ряд традиционных мероприятий Корткеросского района, – отметил замминистра.
Зрителей развлекали выступлениями художественных коллективов и мастер-классами. Также там состоялись состязания по сгребанию сена и складыванию копны.
Победителем в номинации «коса-горбуша» стал Константин Чупров из Ижмы, а победительницей — Ольга Хайретдинова из Нившеры. В номинации «коса-литовка» всех опередил Михаил Удоратин из Корткероса, среди женщин лучшей стала Агния Подорова.