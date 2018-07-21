2018-07-21T18:00:58+03:00
Общество

В Корткеросском районе выбрали лучших косарей

Замминистра национальной политики также помахал косой
Дарья ЮДИНА
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В Нившере прошел конкурс косарей. Фото пресс-службы Миннаца РКВ Нившере прошел конкурс косарей. Фото пресс-службы Миннаца РК
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Сегодня в селе Нившере Корткеросского района прошел конкурс «Звени, коса!». Роль косаря на себя примерил заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов.

Было несколько номинаций. Свое владение косой-горбушей и косой-литовкой показали отдельно мужчины и женщины. После вышли команды.

Соревнование посетил Вячеслав Попов. Фото пресс-службы Миннаца РК

Соревнование посетил Вячеслав Попов. Фото пресс-службы Миннаца РК

Вячеслав Попов также орудовал косой-горбушей.

— Убежден, что сегодняшнее мероприятие высветит новые грани национальных талантов, покажет богатство народных обрядов и обычаев. Можно смело сказать, что данный конкурс уже вошел в ряд традиционных мероприятий Корткеросского района, – отметил замминистра.

Зрителей развлекали выступлениями художественных коллективов и мастер-классами. Также там состоялись состязания по сгребанию сена и складыванию копны.

Победителем в номинации «коса-горбуша» стал Константин Чупров из Ижмы, а победительницей — Ольга Хайретдинова из Нившеры. В номинации «коса-литовка» всех опередил Михаил Удоратин из Корткероса, среди женщин лучшей стала Агния Подорова.

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