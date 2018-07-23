2018-07-23T10:49:28+03:00
Происшествия

Житель Сысольского района облил 7-летнего мальчика кипятком

За это ему дали 6 месяцев условно
Дарья ЮДИНА
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Мужчина вылил содержимое чайника на головы соржительницы и её сынаМужчина вылил содержимое чайника на головы соржительницы и её сына
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Мировой судья Сысольского районного участка приговорил 36-летнего жителя поселка Щугрэм к шести месяцам условного лишения свободы. Мужчина облил свою сожительницу и её 7-летнего сына кипятком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Республики Коми.

Инцидент произошел в марте этого год. Будучи пьяным, дебошир поссорился со своей пассией. Разозлившись из-за упреков в свой адрес, он взял со стола чайник, полный кипятка, и вылил все на сожительницу и её сына. Оба получили сильные ожоги, что и стало поводом для возбуждения дела.

Суд приговорил бузотера к шести месяцам условно с испытательным сроков в восемь месяцев.

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