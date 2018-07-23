Вместе с ценами растут и очереди: печорские водители жалуются на пробки перед АЗС
Жители Печоры жалуются на огромные очереди перед автозаправочными станциями. Сообщения о километровых пробках появились в нескольких печорских пабликах.
— Кто в курсе, что с топливом на АЗС? На улице Островского АЗС не работает, а на объездной очередь огромная на две колонки, — пишет Петр Гаврилов.
Тут же посыпались комментарии:
— Вот это да, печорские пробки! Сегодня проезжали мимо, видели! — пишет Иван Саркисян.
— И при таких ценах обслуживание в таких очередях! Жесть!! — возмущается Алексей Рочев.
— Все сбегают на юг, наверно, — предполагают Андрей Александров.
Возмущение и недоумение пользователей растут.
— Надо к администрации и пикетировать, — предлагает Ольга Ефимова.
— И долго этот дурдом продолжаться будет? — удивляется Наташа Иордан.
Региональный менеджер компании «Лукойл» от комментариев отказался.
Пробка перед АЗС в Печоре.