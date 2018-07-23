Вместе с ценами растут и очереди: печорские водители жалуются на пробки перед АЗС

23 Июль 11:35 2018-07-23T11:36:17+03:00

В Печоре образовалась огромная пробка перед АЗС

Сообщения об этом появились в печорских пабликах

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Жители Печоры жалуются на огромные очереди перед автозаправочными станциями. Сообщения о километровых пробках появились в нескольких печорских пабликах.

— Кто в курсе, что с топливом на АЗС? На улице Островского АЗС не работает, а на объездной очередь огромная на две колонки, — пишет Петр Гаврилов.

Тут же посыпались комментарии:

— Вот это да, печорские пробки! Сегодня проезжали мимо, видели! — пишет Иван Саркисян.

— И при таких ценах обслуживание в таких очередях! Жесть!! — возмущается Алексей Рочев.

— Все сбегают на юг, наверно, — предполагают Андрей Александров.

Возмущение и недоумение пользователей растут.

— Надо к администрации и пикетировать, — предлагает Ольга Ефимова.

— И долго этот дурдом продолжаться будет? — удивляется Наташа Иордан.

Региональный менеджер компании «Лукойл» от комментариев отказался.