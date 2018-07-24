В Сыктывкаре девочка вылетела из мчащегося автомобиля

24 Июль 10:39 2018-07-24T10:39:42+03:00

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В прошлый понедельник, 16 июля, на одной из оживленных дорог Сыктывкара из автомобиля выпала девочка. Инцидент произошел в районе АЗС в Дырносе. Видео происшествия опубликовал «Mash».

Скорее всего, ребенок отделался легким испугом и парой ссадин: она встала сразу после падения и побежала к машине. Ей повезло, так как за машиной, из которой она выпала, не ехали другие.

На записи видно, как к девочке навстречу выходит мужчина, видимо, её отец. Кстати, многие пользователи осудили его в комментариях под записью, напирая на то, что в машине должно быть автокресло и на то, что ребенок должен быть пристегнут.