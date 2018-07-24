Сыктывкарская девочка, которая выпала из едущей машины, сама открыла дверь

24 Июль 17:49 2018-07-24T17:49:47+03:00

Девочка выпала из машины на полном ходу

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Сыктывкарские полицейские установили личность водителя машины, из которой на оживленной трассе выпала девочка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Стражи порядка выяснили, что ребенок сидел в детском автокресле и был пристегнут. Малолетняя сыктывкарка смогла самостоятельно отстегнуть его и открыть дверь, из-за чего и выпала из машины. Она не пострадала.

В отношении водителя составлен административный протокол. Его ждет в размере трех тысяч рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в Сыктывкаре из автомобиля, едущего на полном ходу, выпала девочка. Инцидент произошел в районе АЗС в Давпоне.