Сыктывкарская девочка, которая выпала из едущей машины, сама открыла дверь
Сыктывкарские полицейские установили личность водителя машины, из которой на оживленной трассе выпала девочка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Стражи порядка выяснили, что ребенок сидел в детском автокресле и был пристегнут. Малолетняя сыктывкарка смогла самостоятельно отстегнуть его и открыть дверь, из-за чего и выпала из машины. Она не пострадала.
В отношении водителя составлен административный протокол. Его ждет в размере трех тысяч рублей.
Напомним, что на прошлой неделе в Сыктывкаре из автомобиля, едущего на полном ходу, выпала девочка. Инцидент произошел в районе АЗС в Давпоне.
В Сыктывкаре девочка выпала из машины.Мы в социальных сетях: Телеграм: https://t.me/breakingmash Ютуб: https://www.youtube.com/c/BreakingMash ВКонтакте: https://vk.com/breakingmash Фейсбук: https://www.facebook.com/breakingmash/ Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034 Твиттер: https://twitter.com/BreakingMash