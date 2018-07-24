2018-07-24T17:49:47+03:00
Происшествия

Сыктывкарская девочка, которая выпала из едущей машины, сама открыла дверь

В отношении водителя составили административный протокол
Дарья ЮДИНА
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Девочка выпала из машины на полном ходуДевочка выпала из машины на полном ходу
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Сыктывкарские полицейские установили личность водителя машины, из которой на оживленной трассе выпала девочка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Стражи порядка выяснили, что ребенок сидел в детском автокресле и был пристегнут. Малолетняя сыктывкарка смогла самостоятельно отстегнуть его и открыть дверь, из-за чего и выпала из машины. Она не пострадала.

В отношении водителя составлен административный протокол. Его ждет в размере трех тысяч рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в Сыктывкаре из автомобиля, едущего на полном ходу, выпала девочка. Инцидент произошел в районе АЗС в Давпоне.

В Сыктывкаре девочка выпала из машины.Мы в социальных сетях: Телеграм: https://t.me/breakingmash Ютуб: https://www.youtube.com/c/BreakingMash ВКонтакте: https://vk.com/breakingmash Фейсбук: https://www.facebook.com/breakingmash/ Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034 Твиттер: https://twitter.com/BreakingMash

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