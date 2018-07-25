2018-07-25T09:53:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре большегруз насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части

Мужчина погиб на месте
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГУ МЧС по КомиФото ГУ МЧС по Коми
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В Эжвинском районе Сыктывкара МАЗ сбил пешехода, который шел по проезжей части, сообщает «Комиинформ».

Смертельная авария произошла во вторник, 24 июля, около 23:44. Известно, что МАЗ вдигался по объездной дороге в направлении Выльгорта. На 18 километре автодороги он сбил пешехода, который шел по дороге. Сообщается, что пешеход скончался на месте до приезда машины скорой помощи.

По информации ГУ МЧС по Коми, для ликвидации последствий ДТП привлекались единица техники и 3 человека личного состава Сыктывкарского ПСО филиала СЗРПСО.

Отметим также, что еще одно смертельное ДТП произошло в Уте, где неопытный водитель Mitsubishi врезался в ВАЗ-2114. В результате «маневра» погибла пассажирка отечественного авто, а его водитель водитель ВАЗа доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами.

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