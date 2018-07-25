В Сыктывкаре временно изменится схема движения автобусов №№ 15,18,19, 24 и 28
С 25 июля в Сыктывкаре временно изменится схема движения автобусов на маршрутах номер 15, 18, 19, 24 и 28
Городской транспорт по указанным маршрутам будет курсировать в объезд участка улицы Первомайской на отрезке от улицы Коммунистической до улицы Бабушкина, где с 25 июля до 1 сентября Сыктывкарские тепловые сети будут производить капитальный ремонт инженерных систем.
Мэрия Сыктывкара информирует о графике движения автобусов на время проведения ремонтных работ по улице Первомайской:
на маршруте №15:
– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;
в обратном направлении: – ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.
на маршруте №19:
– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – ул. Первомайская - далее по маршруту;
в обратном направлении: – ул. Первомайская – ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.
на маршруте №24:
– ул. Ленина – ул. Орджоникидзе - далее по маршруту;
в обратном направлении: – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – далее по маршруту.
на маршруте №28:
– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – ул. Первомайская - далее по маршруту;
в обратном направлении: – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.
на маршруте №18:
– ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.