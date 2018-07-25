2018-07-25T13:59:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре временно изменится схема движения автобусов №№ 15,18,19, 24 и 28

В связи с ремонтом теплосетей на отрезке от улицы Коммунистической до улицы Бабушкина
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.wyksa.ruФото: www.wyksa.ru
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С 25 июля в Сыктывкаре временно изменится схема движения автобусов на маршрутах номер 15, 18, 19, 24 и 28

Городской транспорт по указанным маршрутам будет курсировать в объезд участка улицы Первомайской на отрезке от улицы Коммунистической до улицы Бабушкина, где с 25 июля до 1 сентября Сыктывкарские тепловые сети будут производить капитальный ремонт инженерных систем.

Мэрия Сыктывкара информирует о графике движения автобусов на время проведения ремонтных работ по улице Первомайской:

на маршруте №15:

– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – далее по маршруту;

в обратном направлении: – ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

на маршруте №19:

– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – ул. Первомайская - далее по маршруту;

в обратном направлении: – ул. Первомайская – ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

на маршруте №24:

– ул. Ленина – ул. Орджоникидзе - далее по маршруту;

в обратном направлении: – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – далее по маршруту.

на маршруте №28:

– ул. Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Коммунистическая – ул. Первомайская - далее по маршруту;

в обратном направлении: – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

на маршруте №18:

– ул. Коммунистическая – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту.

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