Жителям Коми дорога в лес теперь заказана
С 24 июля в Коми запрещено посещение лесов. Соответствующее постановление издало правительство республики.
Из-за сухой и жаркой погоды, которую обещают синоптики, на территории нашего региона введен особый противопожарный режим. Сейчас находиться в лесу могут только те, кто там работает.
В поселках и городских округах, на огородах и дачах также запрещается разводить костры и заниматься пожароопасными работами. Органам местного самоуправления рекомендуется провести разъяснительную работу с населением, убрать сухую траву и мусор с жилых территорий и позаботиться о противопожарном инвентаре (бочки с водой, ломы, багры, ведра).
Нарушившие запрет «заработают» штрафы.
- Чтобы не слечь в такую погоду с солнечным или тепловым ударом, нужно меньше выходить на улицу с 11 до 16 часов в особо жаркие дни, носить одежду из светлых натуральных тканей и головной убор с хорошей вентиляцией. Желательно не есть жирную и жареную пищу, не переедать и пить не менее двух литров воды в день, - рекомендует Министерство здравоохранения Республики Коми.