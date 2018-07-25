Жителям Коми дорога в лес теперь заказана

25 Июль 11:43 2018-07-25T13:35:37+03:00

Теперь жители Коми не могут собирать грибы и ягоды в лесу

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С 24 июля в Коми запрещено посещение лесов. Соответствующее постановление издало правительство республики.

Из-за сухой и жаркой погоды, которую обещают синоптики, на территории нашего региона введен особый противопожарный режим. Сейчас находиться в лесу могут только те, кто там работает.

В поселках и городских округах, на огородах и дачах также запрещается разводить костры и заниматься пожароопасными работами. Органам местного самоуправления рекомендуется провести разъяснительную работу с населением, убрать сухую траву и мусор с жилых территорий и позаботиться о противопожарном инвентаре (бочки с водой, ломы, багры, ведра).

Нарушившие запрет «заработают» штрафы.

- Чтобы не слечь в такую погоду с солнечным или тепловым ударом, нужно меньше выходить на улицу с 11 до 16 часов в особо жаркие дни, носить одежду из светлых натуральных тканей и головной убор с хорошей вентиляцией. Желательно не есть жирную и жареную пищу, не переедать и пить не менее двух литров воды в день, - рекомендует Министерство здравоохранения Республики Коми.