2018-07-25T16:44:50+03:00
Общество

В Коми найдено тело эжвинца, который четыре месяца назад ушел на рыбалку и не вернулся

Его зацепившееся за кусты тело нашли в трех километрах от предполагаемого места гибели
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Прилузье обнаружено тело пропавшего в апреле эжвинца. Его зацепившееся за кусты тело нашли в трех километрах от предполагаемого места гибели, сообщает «Комиинформ».

21 июля на реке Лузе нашли тело мужчины. Сообщается, что это мужчина, которого уже четыре месяца ищут родные, близкие, спасатели и полицейские. Еще в апреле в этом месте пропали два рыбака — местный житель и его друг из Эжвы. Они ушли на рыбалку, но домой так и не вернулись. Были организованы поиски, во время которых нашли авто и сапог одного из пропавших.

Известно, что тело нашли близкие эжвинца, которые все четыре месяца не прекращали поисков. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Причину смерти установить уже не представляется возможным, сообщили следователи.

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