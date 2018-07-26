В Сыктывкаре перекроют улицы Папанина и Морозова

26 Июль 09:40 2018-07-26T09:40:16+03:00

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В столице Коми временно перекрыто движение автотранспорта по отдельным улицам города.

Так, уже со вчерашнего дня и вплоть до 1 августа будет действовать ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части в по улице Папанина в районе дома №40. Это связано с ремонтными работами, проводимыми компанией "Сыктывкарские тепловые сети" Филиал Коми ПАО "Т Плюс".

А сегодня по причине проведения земляных работ будет частично - на 1\4 ширины дороги - перекрыта проезжая часть на улице Морозова в районе дома №4. Ограничение будет действовать до 4 августа

Также с 30 июля по 04 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта на 1/4 ширины проезжей части по ул. Морозова в районе дома № 29. Об этом сообщает ООО "Тетрастройкоми".