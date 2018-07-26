Топ-менеджер ведущей энергокомпании Александр Летягин останется в СИЗО до 13 сентября

26 Июль 11:06 2018-07-26T11:12:37+03:00

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Подозреваемый в получении взяток гендиректор ПАО "МРКС Северо-Запад" Александр Летягин останется в верхнечовском СИЗО№1 до 13 сентября. Такое решение принял Верховный суд Коми, рассмотревший апелляционную жалобу от адвокатов обвиняемого по поводу меры пресечения. Напомним, топ-менеджер ведущей энергокомпании находится под арестом с 15 мая.

На заседании суда адвокаты Летягина требовали отменить меру пресечения, поскольку их доверитель не считает себя виновным. Гособвинение настаивало на продлении ареста. Суд встал на сторону прокуратуры. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, Александру Летягину вменяется в вину коммерческий подкуп, совершенный организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данному уголовному делу в качестве подозреваемых проходят зам. Летягина Павел Ширяев, Валерий Драйд, директор филиала "Комиэнерго" и зам. гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запад", а также Евгений Сесюк, заместитель директора филиала "Комиэнерго".

Следствие полагает, что все подозреваемые получали от представителей коммерческих организаций деньги за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряд с организациями ПАО "МРСК Северо-Запад". Общая сумма взяток составляет более 5 млн рублей. Конкретно Александру Летягину инкриминируется три эпизода получения взяток.