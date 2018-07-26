2018-07-26T11:12:37+03:00
Происшествия

Топ-менеджер ведущей энергокомпании Александр Летягин останется в СИЗО до 13 сентября

Верховный суд Коми оставил в силе решение первой инстанции
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.m.dp.ruФото: www.m.dp.ru
Изменить размер текста:

Подозреваемый в получении взяток гендиректор ПАО "МРКС Северо-Запад" Александр Летягин останется в верхнечовском СИЗО№1 до 13 сентября. Такое решение принял Верховный суд Коми, рассмотревший апелляционную жалобу от адвокатов обвиняемого по поводу меры пресечения. Напомним, топ-менеджер ведущей энергокомпании находится под арестом с 15 мая.

На заседании суда адвокаты Летягина требовали отменить меру пресечения, поскольку их доверитель не считает себя виновным. Гособвинение настаивало на продлении ареста. Суд встал на сторону прокуратуры. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, Александру Летягину вменяется в вину коммерческий подкуп, совершенный организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данному уголовному делу в качестве подозреваемых проходят зам. Летягина Павел Ширяев, Валерий Драйд, директор филиала "Комиэнерго" и зам. гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запад", а также Евгений Сесюк, заместитель директора филиала "Комиэнерго".

Следствие полагает, что все подозреваемые получали от представителей коммерческих организаций деньги за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряд с организациями ПАО "МРСК Северо-Запад". Общая сумма взяток составляет более 5 млн рублей. Конкретно Александру Летягину инкриминируется три эпизода получения взяток.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны