2018-07-26T13:25:53+03:00
Общество

По улицам Сыктывкара ездит автобус, из бака которого льется бензин на дорогу

Сообщение об этом опубликовали в одном из пабликов «ВКонтакте»
Дарья ЮДИНА
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По Сыктывкару уже несколько дней ездит автобус с неисправным баком. Фото из паблика "Максаковская правда"По Сыктывкару уже несколько дней ездит автобус с неисправным баком. Фото из паблика "Максаковская правда"
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По улицам столицы Коми ездит автобус с неисправным баком, из которого на дорогу льется топливо. Сообщение об этом появилось в паблике «Максаковская правда».

Топливо льется прямо на дорогу. Фото из паблика "Максаковская правда".

Топливо льется прямо на дорогу. Фото из паблика "Максаковская правда".

Автор сообщения пишет, что этот потенциально опасный автобус курсирует по городу уже несколько дней:

— Автобус № 25, из бака которого топливо просто выливается и струйкой оставляет дорожку на асфальте. Уже несколько дней назад заметил этот рейс, но фото удалось сделать только сейчас.

бензин оставляет дорожки на асфальте. Фото из паблика "Максаковская правда"

бензин оставляет дорожки на асфальте. Фото из паблика "Максаковская правда"

Человек, который заснял неисправный автобус, также добавил, что у него есть видеозапись. Она будет отправлена в государственные структуры, которые компетентны в данном вопросе и могут решить проблему.

В пресс-службае "Комиавтотранса" сказали, что данный автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, а не их компании.

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