2018-07-27T13:42:05+03:00
Общество

На Коми идет мощнейший грозовой фронт

Региональная МЧС объявила штормовое предупреждение
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.pg11.ruФото: www.pg11.ru
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По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ближайшие время и с сохранением до 24:00 по республике ожидаются грозы, местами ливни и град, усиление южного, юго-западного ветра порывами 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если ударила молния:

прежде всего вызовите скорую медицинскую помощь, затем потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом (полотенцем);

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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