В центре Сыктывкара Ford сбил двухлетнюю девочку

27 Июль 14:33 2018-07-27T14:34:39+03:00

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В центре Сыктывкара сбили двухлетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть. Водитель Ford не успел сманеврировать, поэтому столкновения избежать не удалось, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 27 июля, около 12:00 на улице Орджоникидзе. Перед домом №113 перед машиной Ford, которая ехала по дороге, неожиданно выскочила двухлетняя девочка. У водителя не было времени, чтобы успеть среагировать и увернуться от удара. В результате столкновения малышка получила траву головы и различных частей тела, девочку госпитализировали.

В ГИБДЛ сообщают, что значительное количество всех дорожных происшествий с участием несовершеннолетних приходится на период каникул: во время отдыха юные участники движения нередко, чувствуя бесконтрольность со стороны родителей, попадают в дорожные аварии, в том числе с тяжкими последствиями. Так только за три летних месяца прошлого года на дорогах республики погибли четверо детей.