2018-07-27T14:34:39+03:00
Общество

В центре Сыктывкара Ford сбил двухлетнюю девочку

Она неожиданно выскочила на дорогу
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото отдела ГИБДД по СыктывкаруФото отдела ГИБДД по Сыктывкару
Изменить размер текста:

В центре Сыктывкара сбили двухлетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть. Водитель Ford не успел сманеврировать, поэтому столкновения избежать не удалось, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 27 июля, около 12:00 на улице Орджоникидзе. Перед домом №113 перед машиной Ford, которая ехала по дороге, неожиданно выскочила двухлетняя девочка. У водителя не было времени, чтобы успеть среагировать и увернуться от удара. В результате столкновения малышка получила траву головы и различных частей тела, девочку госпитализировали.

В ГИБДЛ сообщают, что значительное количество всех дорожных происшествий с участием несовершеннолетних приходится на период каникул: во время отдыха юные участники движения нередко, чувствуя бесконтрольность со стороны родителей, попадают в дорожные аварии, в том числе с тяжкими последствиями. Так только за три летних месяца прошлого года на дорогах республики погибли четверо детей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны