В Коми пришла долгожданная прохлада

28 Июль 09:56 2018-07-28T10:00:23+03:00

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С сегодняшнего дня в Коми пришло кратковременное похолодание — произошла смена одного антициклона на другой. Начиная со вчерашнего дня через территорию с северо-запада на юго-восток республики переместился холодный атмосферный фронт, который потянул за собой более холодные воздушные массы с севера. Ожидается, что в зоне фронта прогремят грозы, местами с ливнями и возможно с выпадением града и с резким усилением ветра порывами до 24 м/с.

После прохождения фронта температура воздуха заметно понизится. В ночные часы ожидается 4...9С. Дневная температура при небольшой облачности будет повышаться в основном до 18... 23С. И только на крайнем северо-востоке до 12...17С, здесь ожидается дождь. Такой температурный фон для этих дней в нашем регионе ниже нормы в среднем на 2С.