2018-07-28T15:43:47+03:00
Общество

В Усинске в сильный ветер рабочие ремонтировали крышу без страховки и касок

В городе было объявлено штормовое предупреждение
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.Usinsk.onlineФото: www.Usinsk.online
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В Усинске местный житель зафиксировал факт вопиющего нарушения техники безопаности: на крыше здания суда рабочие выполняли ремонтные работы без страховки и касок. В городе было объявлено штормовое предупреждение, и на тот момент сила ветра уже значительно усилилась.

"Людей не пугает ни штормовое предупреждение, ни ростехнадзор с трудовой инспекцией. Возможно, в них взыграла кровь наших предков, когда все силы бросались на достижение поставленной цели и буквально горели на работе, а может, они думают, что в прошлой жизни были котами и у них сохранились девять жизней," - иронизирует по данному поводу интернет-издание Усинск.онлайн.

Бригада заменялала настил на кровле городского суда. Судя по фото, над городом уже начали сгущаться грозовые тучи и усиливался ветер. Однако ухудшение погодных условий не стало причиной приостановить работу.

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