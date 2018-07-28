2018-07-28T15:40:23+03:00
Происшествия

Сыктывкарец, устроивший пальбу в пажгинском кафе, предстанет перед судом

Его жертвами стали два человека
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.M.news.yandex.ruФото: www.M.news.yandex.ru
Изменить размер текста:

В Сыктывдинском районе переданы в суд материалы дела в отношении 31-летнего сыктывкарца. Мужчина обвиняется в том, что устроил пальбу из травматического пистолета в придорожном кафе в селе Пажга.

Следствие установило, что 9 декабря прошлого года фигурант отдыхал в кафе вместе с жителем Пажги. Примерно в полночь между мужчинами вспыхнула ссора. Словестная перепалка приняла неожиданный поворот: сыктывкарец достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в недруга. Пострадавший получил многочиленные повреждения, в том числе, рану боковой поверхности грудной клетки - эта травма квалифицируется как легкий вред здоровью. Последствия могли быть более печальными, если бы не зимняя куртка, в которую был одет пострадавший.

От действий пажгинского стрелка пострадал и еще один посетитель кафе. Сыктывкарец трижды выстрелил в него, к счастью, не причинив вреда здоровью. За эти действия сыктыкарец уже привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 20 тыс. рублей. А вот за причинение вреда здоровью жителю Пажги ему придется отвечать по полной программе - материалы дела по данному эпизоду уже переданы в суд.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны