Сыктывкарец, устроивший пальбу в пажгинском кафе, предстанет перед судом

28 Июль 15:34 2018-07-28T15:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывдинском районе переданы в суд материалы дела в отношении 31-летнего сыктывкарца. Мужчина обвиняется в том, что устроил пальбу из травматического пистолета в придорожном кафе в селе Пажга.

Следствие установило, что 9 декабря прошлого года фигурант отдыхал в кафе вместе с жителем Пажги. Примерно в полночь между мужчинами вспыхнула ссора. Словестная перепалка приняла неожиданный поворот: сыктывкарец достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в недруга. Пострадавший получил многочиленные повреждения, в том числе, рану боковой поверхности грудной клетки - эта травма квалифицируется как легкий вред здоровью. Последствия могли быть более печальными, если бы не зимняя куртка, в которую был одет пострадавший.

От действий пажгинского стрелка пострадал и еще один посетитель кафе. Сыктывкарец трижды выстрелил в него, к счастью, не причинив вреда здоровью. За эти действия сыктыкарец уже привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 20 тыс. рублей. А вот за причинение вреда здоровью жителю Пажги ему придется отвечать по полной программе - материалы дела по данному эпизоду уже переданы в суд.

Об этом сообщает прокуратура Коми.