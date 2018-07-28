Ухтинец лишился 50 тысяч рублей, забронировав через неизвестный сайт место в пансионате

28 Июль 16:32 2018-07-28T16:34:36+03:00

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Ухтинец стал жертвой мошенников, забронировав путевку в пансионат в Абхазии через интернет-сайт. Доверившись незнакомым представителям курорта, пострадавший лишился 50 тысяч рублей.

Подыскивая место для отдыха в интернете, 50-летний житель Ухты зашел на сайт абхазского пансионата «Сосновая роща» «www.sosnowaya.com». Мужчина вступил в переписку с представителем курорта и забронировал тур на август продолжительностью 12 ночей. Тот, в свою очередь, обещал 15% скидку в случае оплаты в ближайшие дни. Ухтинец, не задумываясь, перечислил на указанный банковский счет денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей.

Позднее заявитель попытался связаться с представителями пансионата по указанным на сайте телефонам, но дозвониться не смог. Мужчина решил, что связь недоступна потому, что пансионат находится в другой стране. Через некоторое время он вновь попробовал позвонить, но не получил ответа. Тогда ухтинец понял, что попал в ловкие руки мошенников и обратился к сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.