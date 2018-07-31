2018-07-31T11:53:21+03:00
Общество

Работникам ликвидируемого АО "Интауголь" предложили 1,5 тысячи вакансий

Свыше тысячи рабочих уведомлены об увольнении
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.m.news.yandex.ruФото: www.m.news.yandex.ru
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В свете ликвидации АО "Интауголь" крупные российские предприятия выражают заинтересованность в трудоустройстве работников. На сегодняшний день шахтерам готовы предложить 1,5 тысячи вакансий.

Свыше 500 человек готова принять на работу якутская угледобывающая компания "Колмар". Как ранее сообщалось, представители «Колмара» обратились в министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми с информацией о вакансиях для интинских горняков на прошедшей неделе. Сейчас с компанией прорабатываются возможные варианты трудоустройства, решается вопрос о проведении в августе ярмарки вакансий «Колмар» в Инте.

В настоящее время в оперативном штабе продолжается обработка заявлений и документов на трудоустройство, проводятся проверки на соответствие квалификационным требованиям.

В Инте работникам АО "Интауголь" выдано 1125 уведомлений о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия. С дальнейшим трудоустройством после высвобождения определились 159 работников АО «Интауголь», большинство из них - 89 человек - готовы пойти работать в АО "Воркутауголь", в том числе в "Северную алмазную компанию". Свыше полусотни горняков решили пройти переобучение в интинском центре занятости, а затем либо остаться в Инте, любом другом городе Коми или переехать в среднюю полосу России. Кроме того, шахтеров заинтересовали предложения от АО "Яковлевский ГОК", ОМВД Инты, АО "Боксит Тимана", АО "СУЭК-Кузбасс".

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